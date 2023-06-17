Хаким Зиеш может перебраться в Саудовскую Аравию.

Ан-Наср намерен подписать футболиста Челси Хакима Зиеша.

Как сообщает журналист Санти Ауна, представитель саудовского клуба вскоре вылетит в Лондон, чтобы провести переговоры с Тоддом Боули и Бехдадом Эгбали.

Финансовые детали сделки не уточняются. Потенциальная зарплата марокканца также остается неизвестной.

В прошлом сезоне вингер провел 24 матча, отдав три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 18 млн евро, а контракт игрока истекает в 2025 году.

Напомним, что ранее Зиеш попал в скандал, поехав в страну-террориста рф на матч Медиалиги.