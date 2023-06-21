"Я о большем и просить не мог": Роналду отреагировал на победу Португалии

Португалец принес важные очки своей сборной, забив в ворота Исландии на последних минутах.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на победу над Исландией в рамках отбора на Евро-2024.

38-летний игрок признался, что его победный гол стал украшением юбилейной игры в составе национальной команды.

"У этой победы особый привкус. Не только потому, что это юбилейный матч, 200-й. Завершить его победным голом – я не мог и просить о большем. Это было великолепно и незабываемо, учитывая все, что происходило вокруг матча".

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"Мы выступили не очень хорошо, но нельзя всегда играть так, как хочешь. Исландия ничего нам не позволяла, играла низко и вертикально, охотно шла в борьбу. Было сложно, но тренер сказал, что путевка на турнир завоевывается именно в таких играх.

Сегодня нам пришлось бороться, страдать. Я хочу подчеркнуть, что мы боролись до конца, каждый из нас", - приводит слова Роналду Record.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча.