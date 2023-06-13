Чемпион Португалии заинтересован в услугах Трубина

Лиссабонская Бенфика рассматривает возможность усиления вратарской линии Анатолием Трубиным. Об этом сообщает журналист Uol Esporte Бруно Андраде.

По информации Андраде, "орлы" всерьез заинтересованы в услугах украинского стража ворот.

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Также в качестве альтернативы рассматривается голкипер Атлетико Паранаэнсе Бенто, однако в пользу украинца говорит то, что его контракт с Шахтером истекает в следующем году.

В прошедшем сезоне УПЛ Трубин в 28 матчах пропустил всего 19 голов, оставив свои ворота сухими в 50% игр.