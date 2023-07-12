Ан-Наср получил трансферный бан из-за долга на сумму, которую платит Роналду каждый день

ФИФА объявила о том, что на саудовский клуб Ан-Наср наложено дисциплинарное наказание в виде трансферного бана. Команда Криштиану Роналду не сможет подписывать новых игроков ни из-за границы, ни в самой Саудовской Аравии в ближайшие три трансферных окна.

Причина проста – задолженность за давние трансферы.

Так, в 2018 году Ан-Наср подписал нападающего Ахмеда Мусу из Лестера, за которого должен был заплатить 16,5 миллионов евро, но в итоге остался должен английскому клубу 457 тысяч евро, а также определенную сумму бонусами.

Ахмед Муса

Лестер обратился в ФИФА еще в 2021 году и через суд добился того, что Ан-Наср должен выплатить долг. Но через два года средства в Лестер так и не поступили.

Следует отметить, что звездный форвард клуба Криштиану Роналду, по определенным данным, получает около $548,000 каждый день. Недавно саудовцы подписали финалиста последней Лиги чемпионов Марцело Брозовича.

Дело передали в Дисциплинарный комитет ФИФА. Ан-Наср в свою защиту говорит о том, что у клуба возникла техническая ошибка из-за процесса поглощения аравийским фондом PIF. В клубе надеются на смягчение наказания.