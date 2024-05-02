Пышногрудая жена футболиста сборной Украины похвасталась фотосессией с экзотических островов
Анна Зубкова активно проводит время на Сейшелах.
Жена игрока донецкого Шахтера Александра Зубкова Анна опубликовала новые фотографии в своем Instagram.
Девушка поделилась снимками с Сейшельских островов.
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Напомним, Зубковы поженились летом 2019 года. В 2021 году у пары появилась дочь.
Ранее Анна похвасталась своими купальниками.
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