Пышногрудая жена футболиста сборной Украины похвасталась фотосессией с экзотических островов

Анна Зубкова активно проводит время на Сейшелах.

Жена игрока донецкого Шахтера Александра Зубкова Анна опубликовала новые фотографии в своем Instagram.

Девушка поделилась снимками с Сейшельских островов.

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Напомним, Зубковы поженились летом 2019 года. В 2021 году у пары появилась дочь.

Ранее Анна похвасталась своими купальниками.

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