"Мои купальники": жена игрока сборной Украины снялась в откровенном образе
Анна Зубкова порадовала поклонников новыми фотографиями.
Анна Зубкова, супруга футболиста донецкого Шахтера и национальной сборной Украины Александра Зубкова, опубликовала фото в своем Instagram.
Девушка приняла участие в фотосессии, показав свой цветочный купальник.
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"Минутка рекламы моих купальников".
Напомним, Зубковы поженились летом 2019 года. В 2021 году у пары появилась дочь.
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