"Мои купальники": жена игрока сборной Украины снялась в откровенном образе

Анна Зубкова, супруга футболиста донецкого Шахтера и национальной сборной Украины Александра Зубкова, опубликовала фото в своем Instagram.

Девушка приняла участие в фотосессии, показав свой цветочный купальник.

Читай также: Возлюбленная одноклубника Зинченко удалила все фото в Instagram из-за насмешек

"Минутка рекламы моих купальников".

Напомним, Зубковы поженились летом 2019 года. В 2021 году у пары появилась дочь.

Ранее сообщалось, что английская футболистка и модель сайта для взрослых порадовала подписчиков обольстительным нарядом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!