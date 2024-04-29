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"Мои купальники": жена игрока сборной Украины снялась в откровенном образе

Анна Зубкова порадовала поклонников новыми фотографиями.
Сегодня, 19:48
Анна Зубкова / instagram.com/mademoiselle.anna
Анна Зубкова / instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова, супруга футболиста донецкого Шахтера и национальной сборной Украины Александра Зубкова, опубликовала фото в своем Instagram.

Девушка приняла участие в фотосессии, показав свой цветочный купальник.

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"Минутка рекламы моих купальников".

Напомним, Зубковы поженились летом 2019 года. В 2021 году у пары появилась дочь.

Ранее сообщалось, что английская футболистка и модель сайта для взрослых порадовала подписчиков обольстительным нарядом.

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