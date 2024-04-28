Английская футболистка и модель сайта для взрослых порадовала подписчиков обольстительным нарядом

Футболистка Лейтон Ориент и модель сайта для взрослых Мадлен Райт порадовала своих подписчиков новыми фотографиями.

25-летняя девушка поделилась фото из отпуска в Париже, на которых она изображена в обольстительном корсете белого цвета, который подчеркивает ее формы.

"Открытка из Парижа", - подписала пост Мадлен.

Многие пользователи оставили в комментариях свои комплименты для Райт.

"Невероятная", - написал один.

"Очень красивая", - отметил другой.

"Совершенно потрясающая", - добавил третий.

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