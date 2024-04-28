Английская футболистка и модель сайта для взрослых порадовала подписчиков обольстительным нарядом
Мадлен Райт опубликовала фото в привлекательном корсете.
Футболистка Лейтон Ориент и модель сайта для взрослых Мадлен Райт порадовала своих подписчиков новыми фотографиями.
25-летняя девушка поделилась фото из отпуска в Париже, на которых она изображена в обольстительном корсете белого цвета, который подчеркивает ее формы.
"Открытка из Парижа", - подписала пост Мадлен.
Многие пользователи оставили в комментариях свои комплименты для Райт.
"Невероятная", - написал один.
"Очень красивая", - отметил другой.
"Совершенно потрясающая", - добавил третий.
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