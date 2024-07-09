Футболистка и модель сайта для взрослых продемонстрировала обольстительную фигуру в бикини

Скандально известная футболистка Лейтон Ориент и модель одного из сайтов для взрослых Мадлен Райт поделилась новыми соблазнительными снимками в Instagram.

Райт показала свою сексуальную фигуру в черном бикини на фотографиях с отдыха в Греции.

Как всегда, Мадлен получила кучу компилментов от своих поклонников относительно внешних данных

Один из пользователей написал: Очень красивая

Другой добавил: Люююбовь

Третий назвал 25-летнюю девушку "богиней".

Напомним, ранее Мадлен вернулась в профессиональный футбол после того, как ее отчислили из Чарльтон Атлетик.

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