Футболистка и модель сайта для взрослых продемонстрировала обольстительную фигуру в бикини
Мадлен Райт показала снимки с отдыха.
Скандально известная футболистка Лейтон Ориент и модель одного из сайтов для взрослых Мадлен Райт поделилась новыми соблазнительными снимками в Instagram.
Райт показала свою сексуальную фигуру в черном бикини на фотографиях с отдыха в Греции.
Как всегда, Мадлен получила кучу компилментов от своих поклонников относительно внешних данных
Один из пользователей написал: Очень красивая
Другой добавил: Люююбовь
Третий назвал 25-летнюю девушку "богиней".
Напомним, ранее Мадлен вернулась в профессиональный футбол после того, как ее отчислили из Чарльтон Атлетик.
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