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Модель сайта для взрослых сыграла в официальном матче впервые за 4 года после скандального видео

Мадлен Райт вернулась в футбол.
Вчера, 22:40
Мадлен Райт / Instagram.com/madelene_wright
Мадлен Райт / Instagram.com/madelene_wright

Скандально известная футболистка и модель сайта для взрослых Мадлен Райт вернулась в профессиональный женский футбол.

Как сообщила сама девушка в своем Instagram, она сыграла за Лейтон Ориент в первом за 4 года официальном матче.

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"4 года вне игры.

Иногда нужно сделать шаг назад, перестроиться и идти дальше еще труднее. Я далека от совершенства, но я не живу прошлым. За более упорный труд, дисциплину и решительность.

Дальше", - написала Мадлен.

Отметим, что 4 года назад ее исключили из состава Чарльтон Атлетик из-за видео, на котором она вдыхала веселящий газ и пила шампанское за рулем своего Range Rover.

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