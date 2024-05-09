Модель сайта для взрослых сыграла в официальном матче впервые за 4 года после скандального видео

Скандально известная футболистка и модель сайта для взрослых Мадлен Райт вернулась в профессиональный женский футбол.

Как сообщила сама девушка в своем Instagram, она сыграла за Лейтон Ориент в первом за 4 года официальном матче.

Читай также: Фанатка Арсенала и модель сайта для взрослых эпично отпраздновала ничью с Ман Сити

"4 года вне игры.

Иногда нужно сделать шаг назад, перестроиться и идти дальше еще труднее. Я далека от совершенства, но я не живу прошлым. За более упорный труд, дисциплину и решительность.

Дальше", - написала Мадлен.

Отметим, что 4 года назад ее исключили из состава Чарльтон Атлетик из-за видео, на котором она вдыхала веселящий газ и пила шампанское за рулем своего Range Rover.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!