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Возлюбленная одноклубника Зинченко удалила все фото в Instagram из-за насмешек

Девушке устроили травлю из-за внешнего вида.
Сегодня, 00:53
Лорен Фрайер и Деклан Райс / Instagram @laurenfryer_
Лорен Фрайер и Деклан Райс / Instagram @laurenfryer_

Жену Деклана Райса Лорен Фрайер раскритиковали в социальной сети.

Люди устроили травлю девушки, в результате чего она удалила все свои фотографии в Instagram.

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Насмешки над Лорен начались в конце прошлого года, сказав, что Райс "мог найти бы кого-то лучше".

Фрайер встречается с Райсом уже восемь лет, пара воспитывает сына Джуда.

Ранее сообщалось, что самая красивая футболистка мира опубликовала пикантное фото в обтягивающем топике.

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