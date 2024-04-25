Возлюбленная одноклубника Зинченко удалила все фото в Instagram из-за насмешек
Девушке устроили травлю из-за внешнего вида.
Жену Деклана Райса Лорен Фрайер раскритиковали в социальной сети.
Люди устроили травлю девушки, в результате чего она удалила все свои фотографии в Instagram.
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Насмешки над Лорен начались в конце прошлого года, сказав, что Райс "мог найти бы кого-то лучше".
Фрайер встречается с Райсом уже восемь лет, пара воспитывает сына Джуда.
Ранее сообщалось, что самая красивая футболистка мира опубликовала пикантное фото в обтягивающем топике.
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