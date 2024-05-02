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Шахтер болеет против Боруссии - как немцы могут лишить "горняков" Лиги чемпионов

ISPORT рассказывает об отношении дортмундского клуба к донецкому.
Сегодня, 10:49
Шахтер болеет против Боруссии / Getty Images
Шахтер болеет против Боруссии / Getty Images

В Лиге чемпионов завершились два первых полуфинальных матча – Бавария и мадридский Реал не смогли определить победителя в Мюнхене, а Боруссия дома минимально обыграла ПСЖ.

Но что интересно, если Боруссия выиграет Лигу чемпионов этого сезона – это будет очень плохо для донецкого Шахтера.

Как мы рассказывали ранее, "горняки" могут получить путевку в основную фазу Лиги чемпионов-2024/25, если выиграют чемпионат Украины, а вот нынешнюю ЛЧ выиграет команда, которая квалифицировалась в нее из собственного чемпионата.

Да, вчера появилась информация, что Боруссия Дортмунд гарантировала себе место в ЛЧ-2024/25, но есть одно но…

В чем дело?

С нового сезона в Лиге чемпионов появляются новые правила. Да, два дополнительных места в турнире получают команды из тех чемпионатов, которые имеют лучшие результаты в последнем сезоне. В этот раз это Италия и Германия.

Обе страны имели право на четыре команды в ЛЧ, теперь будут иметь пять. Как минимум.

Если посмотреть в регламент турнира, а именно пункт 3.07, то он говорит нам следующее:

Две ассоциации, чьи клубы достигли наилучшего коллективного результата в предыдущем сезоне мужских клубных соревнований УЕФА (т.е. коэффициент ассоциации клубов наилучшего сезона), в соответствии с принципами сезонного коэффициента, имеют право на дополнительное место в основной фазе ЛЧ, известное как EPS. Это место назначается клубу, который завершает внутренний чемпионат соответствующей ассоциации на высшей позиции из всех тех, кто не квалифицируется в основной раунд Лиги чемпионов УЕФА через внутренний чемпионат (после заполнения любых вакансий в соответствии с пунктами 3.04-3.06).

А именно в пункте 3.04 указано, что новый обладатель Лиги чемпионов, если он не прошел в следующий розыгрыш турнира через чемпионат, получит место в нем.

То есть если Боруссия выиграет Лигу чемпионов и займет при этом пятое место в Бундеслиге (а это очень вероятно), то она получит место в следующем розыгрыше не как EPS, а именно как действующий обладатель ЛЧ. А дополнительной командой от Германии станет та, которая займет шестое место в таблице.

То есть в таком случае Шахтер, даже если выиграет чемпионат Украины, не выйдет в основную фазу ЛЧ, а вынужден будет играть квалификацию.

Обобщение

Донецкий Шахтер попадет в основную фазу Лиги чемпионов-2024/25 без прохождения квалификации, если выиграет чемпионат Украины и…

  • Лигу чемпионов-2023/24 выиграет Реал Мадрид, Бавария или ПСЖ;
    или
  • Боруссия Дортмунд выигрывает Лигу чемпионов-2023/24 и займет место в четверке Бундеслиги;

Донецкий Шахтер НЕ попадет в основную фазу Лиги чемпионов-2024/25 напрямую, если:

  • Боруссия выигрывает Лигу чемпионов-2023/24 и закончит Бундеслигу на пятом месте;
  • Не выигрывает чемпионат Украины;

Никакая другая команда, в том числе и Динамо Киев, не имеет возможности попасть в основную сетку Лиги чемпионов без квалификационной сетки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк

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