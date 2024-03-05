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Не все потеряно: чемпион Украины все еще может попасть в основную стадию ЛЧ

ISPORT рассказывает, какой украинский клуб может получить путевку сразу в групповой этап обновленной Лиги чемпионов.
Сегодня, 08:30
Чемпион Украины все еще может попасть в основную стадию ЛЧ
Чемпион Украины все еще может попасть в основную стадию ЛЧ

Со следующего сезона Лига чемпионов меняет свой формат и теперь здесь не будет распределения на группы – будет одна турнирная таблица для всех команд, которых теперь станет не 32, а 36.

Последние результаты украинских команд в еврокубках (ужасные результаты) опустили нашу команду в рейтинга коэффициентов УЕФА и теперь наш чемпион в следующем сезоне должен начинать свой путь в Лиге чемпионов по плей- офф раунда квалификации.

Но есть одно но…

Источник: Getty Images

Новый формат принес с собой новые правила. Так, в прошлом формате было следующее правило: "победитель Лиги чемпионов получает себе место в следующем розыгрыше турнира, если же он смог отобраться через национальный чемпионат, то в основную стадию вместо него выходит чемпион ассоциации, занимающей 11 место в рейтинге".

Теперь это правило изменилось – если победитель ЛЧ отобрался в турнир через внутренний чемпионат, его место занимает команда с лучшим рейтингом УЕФА среди всех ЧЕМПИОНОВ ассоциаций, которые занимают в рейтинге места после 11.

И что это значит?

Если посмотреть в турнирные таблицы на данный момент, то той же командой станет греческий ПАОК, у которого рейтинг = 35,000. Но это потому, что в чемпионате Украины лидирует Днепр-1, со значительно более низким рейтингом.

Но если чемпионат Украины выиграет донецкий Шахтер, то у него будут шансы, близкие к 100%, чтобы выйти сразу в основной раунд ЛЧ, обходя квалификации.

Источник: Getty Images

"Горняки" имеют самый высокий рейтинг среди всех команд ассоциаций ниже 10-го места. То есть, если они выиграют чемпионат, то не выйдут в основную стадию только в случае, если Лигу чемпионов в этом сезоне выиграет не квалифицирующаяся команда в следующий розыгрыш через чемпионат (условный Лацио).

С Шахтером понятно, а как насчет других?

К сожалению, у других команд шансы нулевые. Рейтинг у Динамо – 26,500. У очень многих команд он выше. Например, чемпионом Турции станет либо Галатасарай, либо Фенербахче – оба клуба выше в рейтинге за киевлян. О других наших командах даже нечего говорить.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк

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