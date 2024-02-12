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Промоутер объяснил, почему Владимир Кличко не возобновил карьеру

Украинский боксер желает получить только одного соперника.
Сегодня, 18:16
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк высказался по поводу чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко.

По словам специалиста, украинец хотел заполучить реванш с Тайсоном Фьюри, но, вероятно, такого боя может и не быть.

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"Почему Кличко не вернулся? Потому что ему нужен только один бой: незаконченное дело - Тайсон Фьюри. Сейчас мы, с одной стороны, забираем мечту, а с другой - воплощаем ее в жизнь. После того как Усик победит Фьюри, Владимиру Кличко Тайсон будет неинтересен.

Личных контактов с Фьюри у Кличко не было. Насколько мне известно, они не контактировали лично. Но кто его знает, такое дело, что загадывать не нужно. Давайте подождем. Пусть Усик подерется с Фьюри, Тайсон попросит реванш у Александра, а дальше посмотрим. Потом трилогия, потом Владимир скажет: "Трижды проиграл Усику, нафиг он мне нужен", - заявил Красюк в интервью Sport Arena.

Ранее промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко возобновит карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко

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