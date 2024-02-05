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Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко возобновит карьеру

Украинец жаждет реванша с "Цыганским королем".
Сегодня, 17:23
Тайсон Фьюри и Владимир Кличко / Getty Images
Тайсон Фьюри и Владимир Кличко / Getty Images

Директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк заявил, что бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко может возобновить карьеру.

По словам специалиста, 47-летний боксер готов вернуться на ринг ради реванша с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

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"Владимир Кличко, хоть уже и не мальчик, но все еще в идеальной форме. И в его сердце все еще достаточно огня, чтобы драться. 

Однако у него есть только одна мотивация - и это тот самый человек, который позавчера получил рассечение. Не он сам, а незаконченное дело с ним. Этот человек снялся с прописанного в контракте реванша с Владимиром", - сказал Красюк в прямом эфире в Instagram.

В 2015 году Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей.

Ранее определилась новая дата боя Фьюри - Усик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Тайсон Фьюри

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