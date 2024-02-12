"Мне плевать, просто хочу увидеть бой": Чисора высказался о победителе поединка Усик - Фьюри

Британский боксер не стал выделять кого-то из двух своих бывших соперников.

Дерек Чисора, бывший соперник обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от их очной схватки.

По словам британского боксера, для него не имеет значения, кто из них победит, он просто хочет насладиться зрелищем.

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"Это отличный поединок. Мне реально без разницы, кто победит, а кто нет. Я хочу, чтобы они подарили нам отличный бой. Мне плевать. В последний раз, когда мы видели абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, вы, пожалуй, еще писались в штаны. Я прав?

Я отвечаю вам. Когда у нас в последний раз был абсолютный чемпион, вы бегали вокруг мамы и говорили: "Что у нас на обед? Я хочу в McDonald's". Так что мне плевать, я просто хочу увидеть бой", - сказал Чисора в комментарии Boxing Social.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер сообщил, когда Фьюри сможет возобновить спарринги после рассечения.

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