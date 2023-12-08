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Стало известно, когда Гвоздик собирается вернуться в ринг

Украинский боксер может получить возможность побороться за второстепенный титул.
Сегодня, 14:48
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-1, 16 KO) планирует весной следующего года вернуться в ринг.

Свой ближайший бой украинский боксер может провести в марте 2024 года. На кону поединка может стоять второстепенный титул одной из четырех организаций.

Как сообщает Luckypunch.net, переговоры относительно этого боя пока продолжаются, поэтому его детали станут известны позже.

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Напомним, что в своем последнем поединке в сентябре этого года Гвоздик нокаутировал бразильца Исаака Родригеса. Эта победа стала для него третьей подряд после возобновления карьеры.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Гвоздик потеряли позиции в обновленном рейтинге WBA.

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