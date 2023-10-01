Гвоздик быстро разобрался с бразильским соперником

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (20-1, 16 KO) одержал досрочную победу над бразильским соперником Исааком Родригесом (28-5, 22 KO).

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 1 октября, в Лас-Вегасе, США в андеркарде вечера бокса, который возглавил поединок Сауль Альварес - Джермелл Чарло.

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Гвоздик от начала поединка захватил инициативу, но не сразу стал нагнетать события, больше пристреливаясь к сопернику. В конце первой трехминутки ему удалось прижать Родригеса к канатам, но добивать бразильца он не стал.

Тем не менее развязка боя наступила уже во втором раунде. Украинский боксер после сдвоенного джеба добавил справа, и его бразильский оппонент оказался на настиле ринга. Родригес смог подняться до конца отсчета рефери, но то решил остановить бой.

WHAT A START 👀



Oleksandr Gvozdyk sits down Rodrigues with a right hook to earn the 2nd round TKO victory in our #CaneloCharlo prelims opener 💪



Stream: https://t.co/dJMSU4lOQY pic.twitter.com/QoOgrD1WxH — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) September 30, 2023

Таким образом, Гвоздик одержал победу техническим нокаутом.

Напомним, что Гвоздик после трехлетнего перерыва вернулся в ринг и в феврале 2023 года победил единогласным решением судей Жозуэ Обандо, а в мае одолел техническим нокаутом Ричарда Болотникса. Победа над Родригесом стала для украинского боксера 20-й на профессиональном ринге.

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