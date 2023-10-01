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Гвоздик быстро разобрался с бразильским соперником

Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.
Сегодня, 07:28
Гвоздик одержал досрочную победу / Getty Images
Гвоздик одержал досрочную победу / Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (20-1, 16 KO) одержал досрочную победу над бразильским соперником Исааком Родригесом (28-5, 22 KO).

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 1 октября, в Лас-Вегасе, США в андеркарде вечера бокса, который возглавил поединок Сауль Альварес - Джермелл Чарло.

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Гвоздик от начала поединка захватил инициативу, но не сразу стал нагнетать события, больше пристреливаясь к сопернику. В конце первой трехминутки ему удалось прижать Родригеса к канатам, но добивать бразильца он не стал.

Тем не менее развязка боя наступила уже во втором раунде. Украинский боксер после сдвоенного джеба добавил справа, и его бразильский оппонент оказался на настиле ринга. Родригес смог подняться до конца отсчета рефери, но то решил остановить бой.

Таким образом, Гвоздик одержал победу техническим нокаутом.

Напомним, что Гвоздик после трехлетнего перерыва вернулся в ринг и в феврале 2023 года победил единогласным решением судей Жозуэ Обандо, а в мае одолел техническим нокаутом Ричарда Болотникса. Победа над Родригесом стала для украинского боксера 20-й на профессиональном ринге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик

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