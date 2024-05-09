Финикс уволил Вогеля с поста тренера спустя всего год после его назначения

И все-таки провал в первом раунде плей-офф не позволил наставнику сохранить работу.

Финикс Санз уволили Фрэнка Вогеля с поста тренера команды, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски.

Увольнение состоялось спустя 11 дней после вылета команды из Аризоны из плей-офф НБА, где она проиграла Миннесоте серию первого раунда со счетом 0-4.

Ожидается, что главным кандидатом на освободившийся пост станет бывший тренер Милуоки Майк Буденхольцер.

Фрэнк Вогель потерял работу спустя всего год после того, как он возглавил Финикс. На должности тренера он сменил Монти Уильямса, который также не смог привести Санз к Финалу НБА.

Под руководством 50-летнего специалиста Финикс с балансом побед 49-33 финишировал на шестом месте Западной конференции.

Читай также: Лейкерс уволили тренера после вылета в первом раунде плей-офф

Перед свипом от Миннесоты Вогель сказал, что он "очень уверен" в сохранении своей работы и что его "полностью поддерживает" владелец клуба Мэт Ишбиа.

Стоит отметить, что недавно Ишбиа не согласился со мнением о провальном выступлении его команды в постсезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!