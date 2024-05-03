Владелец Финикса: Вылет в первом раунде - не катастрофа

Финикс считался одним из претендентов на чемпионство после того, как прошлым летом команда заполучила Брэдли Била, который сформировал звездное трио с Девином Букером и Кевином Дюрантом.

На деле реальность оказалась слишком суровой для Санз, которых свпинула Миннесота в первом же раунде плей-офф.

Однако, по мнению владельца клуба Мэта Ишбиа, не произошло ничего такого, из-за чего стоит переживать.

"Я смотрю на это так: каждый несет ответственность. Спросите остальных 29 генменеджеров — 26 из них обменяли бы всю свою команду на всю нашу команду, наши драфт-пики и все как есть", - цитирует владельца Финикса The Athletic.

"Дом не в огне. Мы в отличном положении. Это не сложно исправить. Мы не говорим: "Эй, у нас недостаточно таланта, чтобы выиграть чемпионат". У нас достаточно таланта, чтобы выиграть чемпионат. Есть много вещей, на которые мы можем посмотреть. Есть ли у нас подходящее руководство?".

Источник: Getty Images

Читай также: Кавай не сыграет в шестом матче серии плей-офф с Далласом

"Мы в отличном положении — не в хорошем положении — в отличном положении. Мы не стали чемпионами, поэтому нам предстоит выяснить, что нам нужно изменить, что нам нужно настроить, что нам нужно улучшить, чтобы стать лучше и стать чемпионами в следующем году".

"И угадайте что? Возможно, в следующем году нам не удастся выиграть ничего, но мы будем чертовски стараться каждый год. Так что будьте к этому готовы".

Пока Финикс Санз находятся в "хорошем положении", Миннесота готовится к серии второго раунда плей-офф против Денвера, действующего чемпиона НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!