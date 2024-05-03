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Баскетбол

Кавай не сыграет в шестом матче серии плей-офф с Далласом

Клипперс приближаются к очередному провалу в постсезоне.
Сегодня, 10:08
Лука Дончич и Кавай Леонард / Getty Images
Лука Дончич и Кавай Леонард / Getty Images

Звездный форвард Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард пропустит шестой матч серии первого раунда плей-офф Западной конференции против Даллас Маверикс, сообщает ESPN.

По информации источника, 32-летний баскетболист был исключен из заявки на данный поединок из-за воспаления в правом колене. По этой же причине он не сыграл в двух предыдущих матчах серии.

Стоит отметить, что без Кавая в пятой игре "парусники" потерпели крупнейшее поражение в истории франшизы в рамках плей-офф, уступив со счетом 93:123.

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На данный момент Маверикс ведут в серии 3-2. Шестая игра серии пройдет в Далласе в ночь на субботу, 4 мая.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс Кавай Леонард

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