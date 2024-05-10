Байер побил легендарный рекорд Бенфики по беспроигрышным матчам
"Фармацевты" занесли свой успех в историю.
Байер установил рекорд, продлив свою серию без поражений до 49 матчей подряд.
В ответном матче полуфинала Лиги Европы команда сыграла вничью с Ромой (2:2) и вышла в финал турнира.
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Данный результат позволил "фармацевтам" побить предыдущий рекорд Бенфики в 48 матчей подряд без поражений во всех официальных соревнованиях с 22 декабря 1963 года по 7 февраля 1965 года.
Теперь серия Байера является лучшей в истории европейского футбола среди клубов, участвующих в еврокубковых соревнованиях.
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