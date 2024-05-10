Байер побил легендарный рекорд Бенфики по беспроигрышным матчам

Байер установил рекорд, продлив свою серию без поражений до 49 матчей подряд.

В ответном матче полуфинала Лиги Европы команда сыграла вничью с Ромой (2:2) и вышла в финал турнира.

Читай также: Вратарь Байера установил рекорд Бундеслиги

Данный результат позволил "фармацевтам" побить предыдущий рекорд Бенфики в 48 матчей подряд без поражений во всех официальных соревнованиях с 22 декабря 1963 года по 7 февраля 1965 года.

Теперь серия Байера является лучшей в истории европейского футбола среди клубов, участвующих в еврокубковых соревнованиях.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!