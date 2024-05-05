Вратарь Байера установил рекорд Бундеслиги

В рамках 32-го тура Чемпионата Германии Байер одолел Франкфурт.

Финский голкипер леверкузенцев Лукаш Градецки вышел в старте и благодаря этому установил рекорд Бундеслиги.

Лукаш с 292 матчами стал вратарем-легионером с наибольшим количеством матчей в Чемпионате Германии, обогнав Яна Зоммера.

Швейцарец выступал за менхенгладбахскую Боруссию и Баварию в течение девяти лет.

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