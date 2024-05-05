Айнтрахт Ф - Байер 1:5: обзор матча и результат игры 05.05.2024

В воскресенье, 5 мая, во Франкфурте на Дойче Банк Парк прошел матч 32-го тура немецкой Бундеслиги между местным Айнтрахтом и Байером.

Пока "орлы" продолжают бороться за свое место в Лиге Европы в следующем сезоне, у "фармацевтов" осталась лишь одна задача - сохранить свою беспроигрышную серию. И у них это получилось!

Уже по итогам первого тайма гости были в роли лидера: на гол Юко Экитике они ответили ударами Гранита Джака и Патрика Шика, которым ассистировал Адам Гложек.

Сразу после перерыва Эсекиэль Паласиос реализовал пенальти. На 77-й минуте Гложек оформил хет-трик из ассистов - в этот раз чех помог отличиться Джереми Фримпонгу. А в самом конце встречи Виктор Бонифейс реализовал второй 11-метровый удар.

Байер продлил свою беспроигрышную серию до 48 матчей, а Айнтрахт позволил Фрайбургу и Хоффенхайму приблизиться к себе. Однако у франкфуртского коллектива есть определенный запас: четыре очка за два тура до конца чемпионата Германии.

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Статистика матча Айнтрахт Ф - Байер 32-го тура Бундеслиги

Айнтрахт Ф - Байер 1:5

Голы: Экитике, 32 - Джака, 12, Шик, 44, Паласиос, 58 (пен.), Фримпонг, 77, Бонифейс, 89 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 1,22 - 2,83

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 16 - 10

Удары в створ: 5 - 6

Фолы: 10 - 4

Айнтрахт Ф: Трапп - Тута, Кох, Пачо, Нкунку (Кнауфф, 70) - Эбимбе (Бута, 80), Гетце, Скири (Ларссон, 70), Шаиби (Баоя, 80) - Экитике (Начо, 80), Мармуш.

Байер: Градецки - Коссуну, Андрих (Пуэрта, 83), Тапсоба - Телла (Фримпонг, 72), Джака (Та, 72), Паласиос, Артур (Инкапие, 61) - Хофманн, Шик (Бонифейс, 61), Гложек.

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