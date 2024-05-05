Шахтер - Черноморец 3:0: обзор матча и результат игры 05.05.2024

"Горняки" второй раз за последние несколько дней не оставили одесситам ни единого шанса.

В воскресенье, 5 мая, в Киеве на Арене Левый берег состоялся матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер принимал Черноморец.

Уже в середине первого тайма "горняки" оформили для себя комфортное преимущество в два гола, благодаря результативным ударам Георгия Судакова и Даниила Сикана.

При этом на счету одесситов было ровно ноль ударов по воротам Дмитрия Ризныка по итогам первых 45 минут.

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Ситуация немного изменилась после перерыва, однако в тот же момент подопечные Марино Пушича довели счет до разгромного - на 56-й минуте Кевин реализовал пенальти. За оставшееся время ни одна из команд больше не разводила мяч с центра поля.

В итоге, как и в предыдущем матче между этими командами, который состоялся 1 мая, "оранжево-черные" завоевали победу с разницей в три гола.

За три тура до финиша чемпионата Украины Шахтер восстановил преимущество в четыре очка над Динамо, которое ранее уничтожило Колос. Черноморец же остался десятым, имея в активе 29 баллов.

Статистика матча Шахтер - Черноморец 27-го тура УПЛ

Шахтер - Черноморец 3:0

Голы: Судаков, 19, Сикан, 23, Кевин, 56 (пен.).

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 18 - 2

Удары в створ: 8 - 1

Фолы: 13 - 11

Атаки: 90 - 64

Шахтер: Ризнык - Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азарови - Крыськив (Назарина, 82), Марлон (Степаненко, 74), Судаков - Зубков (Швед, 74), Сикан (Эгиналду, 68), Кевин (Невертон, 74).

Черноморец: Варакута - Путря, Салюк (Гучек, 63), Ермаков, Брагару - Бойчук (Кузык, 46), Васильев (Присяжнюк, 79), Шпорн - Бадибанга (Альваренга, 57), Авагимян (Иеде, 63), Штогрин.

Предупреждения: Зубков - Салюк.

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