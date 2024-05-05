Полесье - Заря 1:1: обзор матча и результат игры 05.05.2024
В воскресенье, 5 мая, Полесье принимало на своем поле Зарю в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги.
Гости, хоть и пропустили первыми и играли большую часть матча вдесятером, сумели уйти от поражения, завершив поединок вничью 1:1.
Полесье открыло счет в середине первого тайма, когда Александр Назаренко ворвался в штрафную после передачи из глубины от Артема Смолякова и успешно перебросил голкипера. В этом эпизоде пришлось прибегнуть к VAR на предмет офсайда, но в итоге гол был засчитан. На 36-й минуте Александр Яцык еще усугубил положение Зари, заработав второе предупреждение за отмашку и оставив свою команду вдесятером.
Тем не менее во второй половине встречи житомирской команде в большинстве не удалось не только увеличить разрыв в счете, но и удержать минимальное преимущество. На 61-й минуте нападающий луганцев Эдуардо Герреро после прострела от Богдана Бутко точно пробил в дальний верхний угол ворот.
После этого матча Полесье набрало 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. Заря расположилась на 11-й позиции, имея в своем активе 28 баллов.
Статистика матча Полесье - Заря 27-го тура чемпионата Украины
Полесье - Заря 1:1
Голы: Назаренко, 23 - Герреро, 61
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 6 - 4
Удары в створ: 3 - 2
Угловые: 7 - 1
Атаки: 150 - 78
Полесья: Кудрик - Смоляков, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко (Раско, 87) - Таллес Коста (Ндукве, 78), Кушниренко - Петряк (Кравченко, 61), Мустафаев (Луифер, 78), Назаренко - Фортюне (Грицук, 78)
Заря: Сапутин - Бутко, Джордан, Батагов, Вантух - Мишнев (Хахлев, 80), Дришлюк - Антюх, Яцык, Жуниньо (Жан Клод, 64) - Герреро
Предупреждения: Петряк, 16, Таллес, 71, Кравченко, 83, Ндукве, 90+2 - Яцык, 11, Жан Клод, 81
Удаление: Яцык, 36 (вторая желтая).
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