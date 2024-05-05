iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо без проблем розгромило Колос

Никто не ожидал такого результата после первого тайма.
Сегодня, 17:30
Динамо - Колос / upl.ua
Динамо - Колос / upl.ua

В воскресенье, 5 мая, киевское Динамо принимало дома Колос.

Первый тайм оказался весь скуп на моменте, и кроме удара Попова после углового ничего не угрожало воротам обеих команд. 

Зато во втором тайме сразу же Безболродько срезал мяч в свои ворота после прострела Ярмоленко. После этого уже сам Андрей дальним ударом удвоил преимущество киевлян, и буквально через минуту динамовцы забили в третий раз.

После этого динамовцы сбавили обороты, матч, казалось, обе команды будут просто доигрывать, но на 68-й минуте Динамо поймало соперника на контратаке и Кабаев довел счет до разгромного. Точку же в матче поставил Назар Волошин, который уже просто расстреливал ворота Колоса.

Статистика матча Динамо - Колос 27-го тура чемпионата Украины

Динамо - Колос 5:0
Голы: Безбородько (автогол), 48, Ярмоленко, 51, Буяльский, 52, Кабаев, 68, Волошин, 71

Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 6 - 6
Удары в створ: 4 - 0
Угловые: 4 - 2
Атаки: 87 - 67

Динамо: Бущан - Вивчаренко, Дячук, Попов, Караваев - Бражко (Бенито, 85) - Кабаев (Пономаренко, 72), Буяльский (Андриевский, 72), Шапаренко (Шепелев, 72), Волошин (Диалло, 77) - Ярмоленко.

Колос: Фесюн - Цуриков, Черноморец, Бондаренко, Бурда - Топалов (Салабай, 59), Ореховский (Милько, 59), Демченко, Ильин - Безбородько (Рангель, 59), Велетень.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Колос

Статьи по теме

УПЛ: ничья Полесья и Зари, Динамо сыграет с Колосом, Шахтер - с Черноморцем УПЛ: ничья Полесья и Зари, Динамо сыграет с Колосом, Шахтер - с Черноморцем
Динамо - Колос: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Динамо - Колос: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Палмер повторил достижение легенды Челси Палмер повторил достижение легенды Челси
Бывший игрок Лейкерс скончался в возрасте 33 лет Бывший игрок Лейкерс скончался в возрасте 33 лет
Помочь журналистам

Видео

Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона
Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: Уилсон лидирует на шесть очков, игра продолжится сегодня вечером
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа19:48
Палмер повторил достижение легенды Челси
НБА19:37
Бывший игрок Лейкерс скончался в возрасте 33 лет
Формула 119:16
Гран-при Майами: вечером пройдет гонка
НБА19:15
Плей-офф НБА: Кливленд и Орландо определят последнего участника второго раунда
Европа19:13
"Осуществилась большая мечта этого парня": Жена Довбика поделилась архивным видео с Артемом
Европа19:04
Палмер повторил клубный рекорд 24-летней давности
Европа18:42
Мудрик - худший игрок стартового состава Челси в матче против Вест Хэма
18:30
Чемпионат мира по снукеру-2024: Уилсон лидирует на шесть очков, игра продолжится сегодня вечером
Формула 118:10
Окон о столкновении с Леклером: Это была просто глупая ошибка
Украина18:08
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приближается к Селезневу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK