Динамо без проблем розгромило Колос

В воскресенье, 5 мая, киевское Динамо принимало дома Колос.

Первый тайм оказался весь скуп на моменте, и кроме удара Попова после углового ничего не угрожало воротам обеих команд.

Зато во втором тайме сразу же Безболродько срезал мяч в свои ворота после прострела Ярмоленко. После этого уже сам Андрей дальним ударом удвоил преимущество киевлян, и буквально через минуту динамовцы забили в третий раз.

После этого динамовцы сбавили обороты, матч, казалось, обе команды будут просто доигрывать, но на 68-й минуте Динамо поймало соперника на контратаке и Кабаев довел счет до разгромного. Точку же в матче поставил Назар Волошин, который уже просто расстреливал ворота Колоса.

Статистика матча Динамо - Колос 27-го тура чемпионата Украины

Динамо - Колос 5:0

Голы: Безбородько (автогол), 48, Ярмоленко, 51, Буяльский, 52, Кабаев, 68, Волошин, 71

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 6 - 6

Удары в створ: 4 - 0

Угловые: 4 - 2

Атаки: 87 - 67

Динамо: Бущан - Вивчаренко, Дячук, Попов, Караваев - Бражко (Бенито, 85) - Кабаев (Пономаренко, 72), Буяльский (Андриевский, 72), Шапаренко (Шепелев, 72), Волошин (Диалло, 77) - Ярмоленко.

Колос: Фесюн - Цуриков, Черноморец, Бондаренко, Бурда - Топалов (Салабай, 59), Ореховский (Милько, 59), Демченко, Ильин - Безбородько (Рангель, 59), Велетень.

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