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Футбол

Бавария объявила о подписании защитника сборной Германии

Натаниэль Браун перешел из Айнтрахта в мюнхенский клуб.
Сегодня, 18:35       Автор: Игорь Мищук
Натаниэль Браун / FC Bayern München
Натаниэль Браун / FC Bayern München

Бавария подписала левого защитника франкфуртского Айнтрахта и сборной Германии Натаниэля Брауна.

Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

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23-летний футболист заключил с Баварией контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 55 миллионов евро.

В минувшем сезоне Брауна провел за Айнтрахт во всех турнирах 42 матча, записав на свой счет четыре гола и шесть результативных передач.

В составе сборной Германии защитник выступал на чемпионате мира-2026, сыграв три матча и отличившись одним забитым мячом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Бавария подписала звезду сборной Марокко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария трансферы Айнтрахт Франкфурт

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