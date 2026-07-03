Бавария объявила о подписании защитника сборной Германии

Натаниэль Браун перешел из Айнтрахта в мюнхенский клуб.

Бавария подписала левого защитника франкфуртского Айнтрахта и сборной Германии Натаниэля Брауна.

Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Читай также: Реал выступил с официальным заявлением по поводу трансфера звезды Баварии

23-летний футболист заключил с Баварией контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 55 миллионов евро.

♦️ 𝟐𝟎𝟑𝟏 ♦️



✍️ Das ist unser Neuzugang Nene Brown: https://t.co/J0kgUWYy1x pic.twitter.com/JkUt69fTOY — FC Bayern München (@FCBayern) July 3, 2026

В минувшем сезоне Брауна провел за Айнтрахт во всех турнирах 42 матча, записав на свой счет четыре гола и шесть результативных передач.

В составе сборной Германии защитник выступал на чемпионате мира-2026, сыграв три матча и отличившись одним забитым мячом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Бавария подписала звезду сборной Марокко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!