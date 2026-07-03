Бавария объявила о подписании защитника сборной Германии
Бавария подписала левого защитника франкфуртского Айнтрахта и сборной Германии Натаниэля Брауна.
Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.
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23-летний футболист заключил с Баварией контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 55 миллионов евро.
♦️ 𝟐𝟎𝟑𝟏 ♦️— FC Bayern München (@FCBayern) July 3, 2026
✍️ Das ist unser Neuzugang Nene Brown: https://t.co/J0kgUWYy1x pic.twitter.com/JkUt69fTOY
В минувшем сезоне Брауна провел за Айнтрахт во всех турнирах 42 матча, записав на свой счет четыре гола и шесть результативных передач.
В составе сборной Германии защитник выступал на чемпионате мира-2026, сыграв три матча и отличившись одним забитым мячом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Бавария подписала звезду сборной Марокко.
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