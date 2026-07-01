Бавария подписала звезду сборной Марокко

Бавария официально объявила о трансфере Исмаэля Сайбари.

Марокканский хавбек присоединился к немецкому клубу за 55 млн евро плюс бонусы.

Трансфер уже официально состоялся, но к своей новой команде марокканец переедет уже по окончании ЧМ-2026.

В прошлом сезоне Исмаэль Сайбари провел 37 игр за ПСВ, отличившись 19 голами и 9 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Брайтон усилится хорватским вундеркиндом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!