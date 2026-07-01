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Бавария подписала звезду сборной Марокко

Исмаэль Сайбари присоединился к мюнхенскому клубу.
Сегодня, 20:50       Автор: Андрей Безуглый
Исмаэль Сайбари / fcbayern.com
Исмаэль Сайбари / fcbayern.com

Бавария официально объявила о трансфере Исмаэля Сайбари.

Марокканский хавбек присоединился к немецкому клубу за 55 млн евро плюс бонусы.

Трансфер уже официально состоялся, но к своей новой команде марокканец переедет уже по окончании ЧМ-2026.

В прошлом сезоне Исмаэль Сайбари провел 37 игр за ПСВ, отличившись 19 голами и 9 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Брайтон усилится хорватским вундеркиндом.

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