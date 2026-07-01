Брайтон договорился о покупке хорватского вундеркинда

Брайтон договорился о трансфере Луки Вушковича, пишет The Athletic.

Напомним, что 18-летний хорват стал открытием сезона в Бундеслиге, а затем вернулся в Тоттенхэм.

Однако ненадолго, так как Брайтон решил выкупить 19-летнего защитника и сумел договориться со "шпорами".

Вушкович обойдется в 46 млн фунтов плюс бонусы, а также процент при перепродаже.

Ранее также Тоттенхэм уже согласовал трансфер хавбека.

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