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Футбол

Брайтон договорился о покупке хорватского вундеркинда

Лука Вушкович покинет Тоттенхэм.
Сегодня, 18:33       Автор: Андрей Безуглый
Лука Вушкович / Getty Images
Лука Вушкович / Getty Images

Брайтон договорился о трансфере Луки Вушковича, пишет The Athletic.

Напомним, что 18-летний хорват стал открытием сезона в Бундеслиге, а затем вернулся в Тоттенхэм.

Однако ненадолго, так как Брайтон решил выкупить 19-летнего защитника и сумел договориться со "шпорами".

Вушкович обойдется в 46 млн фунтов плюс бонусы, а также процент при перепродаже.

Ранее также Тоттенхэм уже согласовал трансфер хавбека.

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