61-летняя канадка простояла в планке пять часов

Попытка состоялась на Huntsman World Senior Games в американском городе Сент-Джордж, штат Юта.

Вайлд начала испытание примерно в 15:03 по местному времени и преодолела пятчасовую отметку около 20:03. За соблюдением правил следили судьи, которые сменяли друг друга каждый час.

Канадка превзошла собственный результат, установленный в марте 2024 года. Тогда Вайлд удерживала планку 4 часа 30 минут 11 секунд, установив официальный рекорд Guinness среди женщин.

На этот раз достижение пока считается неофициальным. Организаторы соревнований должны передать материалы попытки в Guinness World Records, где их проверят перед возможным внесением результата в официальную книгу рекордов.

Вайлд — бывшая заместительница директора средней школы и бабушка 12 внуков. К планке она пришла около 12 лет назад после травмы запястья, из-за которой ей пришлось отказаться от некоторых привычных упражнений. В ходе подготовки к рекорду 2024 года канадка тренировалась в планке по несколько часов в день.

Кроме того, в 2024 году Вайлд установила еще один мировой рекорд — выполнила 1575 отжиманий за один час. Guinness официально признал это достижение.

А в это время украинка покорила глубину 107 метров и установила мировой рекорд.

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