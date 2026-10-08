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Украинка покорила глубину 107 метров и установила мировой рекорд

Украинская фридайверка Наталия Жаркова стала чемпионкой мира-2026 в дисциплине свободного погружения (FIM), установив новый мировой рекорд.
Сегодня, 17:01       Автор: Сергей Носенко
Наталия Жаркова / Getty Images
Наталия Жаркова / Getty Images

На чемпионате мира CMAS в Гондурасе Жаркова успешно погрузилась на глубину 107 метров. Этот результат стал новым мировым рекордом в дисциплине FIM. Второе место заняла еще одна представительница Украины Катерина Садурская — 102 метра, третьей стала испанка Изабель Санчес — 96 метров.

При этом Жаркова не смогла защитить титул чемпионки мира в другой дисциплине — CWT. Украинка заявила погружение на 121 метр, однако после возвращения на поверхность у нее произошел блэкаут, из-за чего результат не был засчитан.

Золото в CWT в итоге завоевала Катерина Садурская, которая успешно погрузилась на 108 метров. Для нее это первый титул чемпионки мира CMAS в данной дисциплине.

Для Жарковой это не первый мировой титул в CWT: в 2025 году она выиграла чемпионат мира с результатом 113 метров.

А пока украинки берут медали, сборную росии допустили на женский ЧМ-2027 по волейболу.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фридайвинг

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