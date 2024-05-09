Реал - Бавария 2:1 видео голов и обзор полуфинала Лиги чемпионов

В рамках второго матча полуфинала Лиги чемпионов Реал на своем поле принимает Баварию.

"Сливочные" создали уйму голевых моментов, но пробить Нойера так и не могли.

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В середине второго тайма Бавария открыла счет благодаря феноменальному голу Дэвиса, который отправил мяч в сетку ворот Лунина из дальней дистанции.

На последних минутах главным героем встречи стал форвард Реала Хоселу, который оформил дубль. Нападающий вывел мадридский коллектив в финал Лиги чемпионов.

Видео голов и обзор матча Реал - Бавария в Лиге чемпионов:

Реал - Бавария 2:1

Голы: Хоселу, 88, 90+2 - Дэвис, 68

Реал Мадрид: Лунин - Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди - Вальверде (Хоселу, 81), Беллингем (Милитао, 90+9), Кроос (Модрич, 69), Тчуамени (Камавинга, 70) - Винисиус Жуниор, Родриго (Диас, 81).

Бавария: Нойер - Дайер, де Лигт, Мазрауи, Киммих - Павлович, Лаймер, Сане (Ким Мин Чжэ, 76), Мусиала (Мюллер, 85), Гнабри (Дэвис, 27) - Кейн (Шупо-Мотинг, 85).

Предупреждение: Камавинга, 90+11

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