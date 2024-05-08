Лидер Баварии травмировался в матче против Реала в Лиге чемпионов
Немец испытывает проблемы со здоровьем.
В рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов Реал принимает Баварию.
С первых минут на поле в составе мюнхенцев появился 28-летний немецкий вингер Серж Гнабри.
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На 25-й минуте встречи он получил травму.
Вместо него на поле вышел Альфонсо Дэвис.
Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция встречи Реал - Бавария.
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