Аталанта - Марсель 3:0 Обзор и результат матча 1/2 финала Лиги Европы 09.05.2024
В четверг, 9 мая, в рамках ответного матча полуфинала Лиги Европы Аталанта принимала Марсель. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.
На 30-й минуте Адемола Лукман вывел свою команду вперед. Ассистом на нигерийского футболиста отличился Шарль де Кателаре.
Уже во второй половине Маттео Руджери записал на свой счет гол, а Лукман - ассист. После этого игра команд успокоилась, а хозяева спокойно довели матч до победы, забив еще раз.
Таким образом Аталанта сыграет в финале Лиги Европы против победителя матча Байер - Рома.
Статистика матча Аталанта - Марсель полуфинала Лиги Европы
Аталанта - Марсель 3:0
Голы: Лукман, 30, Руджери, 52, Туре, 90+4
Ожидаемые голы (xG): 1.57 - 0.25
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 16 - 6
Удары в створ: 7 - 1
Фолы: 15 - 6
Аталанта: Муссо, Дзаппакоста (Хатебур, 76), Джимшити, Хин, де Рон, Руджери, Копмейнерс, Эдерсон (Скальвини, 56), де Кателаре (Пашалич, 61), Лукман (Туре, 77), Скамакка (Миранчук, 56).
Марсель: Лопес, Клосс (Пеми, 72), Мбемба (Унаи, 59), Жиго, Балерди, Мерлен (Луис Энрике, 72), Кондогбиа, Верету, Харит (Корреа, 84), Ндиай (Сарр, 59), Обамеянг.
Предупреждения: Эдерсон (47), де Рон (63).
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