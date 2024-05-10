iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Срна, Марлос и другие экс-игроки УПЛ присоединились к составу медиакоманды Шевченко и известного стримера

UA Steel сыграют на турнире организатором, которого является Жерар Пике.
Сегодня, 00:53
Дарійо Срна / Getty Images
Дарійо Срна / Getty Images

Ряд легенд УПЛ присоединились в состав медиакоманды UA Steel, которая сыграет на турнире Kings World Cup в Мексике.

Как сообщает Instagram-аккаунт команды, в ее составы вошли еще Артем Федецкий, Марлос, Дарийо Срна, Эдмар, Николай Морозюк и Дмитрий Чигринский.

Вышеупомянутые футболисты присоединились к Евгению Коноплянке, Андрею Пятову, Жуниору Мораесу, Андрею Воронину и Валерию Федорчуку.

Отметим, что турнир Kings World Cup организовывается Жераром Пике так же, как и медиалига Kings League, которая стартовала в прошлом году.

Учредителями команды Ua Steel выступили Андрей Шевченко и известный украинский стример Михаил Лебиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марлос Андрей Шевченко Дарийо Срна

Статьи по теме

Лунин обошел Шевченко, Лужного и Чигринского по количеству чемпионств в ТОП-5 лигах Лунин обошел Шевченко, Лужного и Чигринского по количеству чемпионств в ТОП-5 лигах
Шевченко: Судаков - большой талант, который заиграл бы в Серии А или АПЛ Шевченко: Судаков - большой талант, который заиграл бы в Серии А или АПЛ
Шевченко назвал преимущества и недостатки лидера Милана Шевченко назвал преимущества и недостатки лидера Милана
"Сделайте все возможное": Шевченко обратился с посланием к Милану перед решающим дерби "Сделайте все возможное": Шевченко обратился с посланием к Милану перед решающим дерби
Помочь журналистам

Видео

Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария
Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа00:53
Срна, Марлос и другие экс-игроки УПЛ присоединились к составу медиакоманды Шевченко и известного стримера
Европа00:50
Байер побил легендарный рекорд Бенфики по беспроигрышным матчам
Лига конференций00:33
Лига конференций-2023/24: Олимпиакос пробился в финал, где сыграет с Фиорентиной
Лига Европы00:28
Лига Европы-2023/24: Аталанта и Байер встретятся в финале
Европа00:22
Фиорентина - Олимпиакос: Когда и где состоится финал Лиги конференций-2023/24
Лига Европы00:20
Байер - Аталанта: Когда и где состоится финал Лиги Европы
Лига конференций00:11
Олимпиакос стал вторым финалистом Лиги конференций
Европа00:03
Байер вновь спасся от поражения и прошел в финал Лиги Европы
Вчера, 23:52
НБА23:52
Финикс уволил Вогеля с поста тренера спустя всего год после его назначения
Лига Европы23:50
Аталанта обыграла Марсель и пробилась в финал Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK