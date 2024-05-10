Срна, Марлос и другие экс-игроки УПЛ присоединились к составу медиакоманды Шевченко и известного стримера
UA Steel сыграют на турнире организатором, которого является Жерар Пике.
Ряд легенд УПЛ присоединились в состав медиакоманды UA Steel, которая сыграет на турнире Kings World Cup в Мексике.
Как сообщает Instagram-аккаунт команды, в ее составы вошли еще Артем Федецкий, Марлос, Дарийо Срна, Эдмар, Николай Морозюк и Дмитрий Чигринский.
Вышеупомянутые футболисты присоединились к Евгению Коноплянке, Андрею Пятову, Жуниору Мораесу, Андрею Воронину и Валерию Федорчуку.
Отметим, что турнир Kings World Cup организовывается Жераром Пике так же, как и медиалига Kings League, которая стартовала в прошлом году.
Учредителями команды Ua Steel выступили Андрей Шевченко и известный украинский стример Михаил Лебиги.
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