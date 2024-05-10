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Фиорентина - Олимпиакос: Когда и где состоится финал Лиги конференций-2023/24

Фиорентина и Олимпиакос/Астон Вилла сыграют в решающем матче третьего по значению Еврокубка.
Сегодня, 00:22
Getty Images
Getty Images

В конце весны в финале Лиги Конференций сезона-2023/24 будет определен новый победитель турнира

В решающем матче третьего по значению клубного турнира УЕФА на этот раз сыграет итальянская Фиорентина, соперником которой станет английская Астон Вилла/греческий Олимпиакос.

"Фиалки" стали первыми финалистами, обыграв в первом матче Брюгге, а второй свели вничью. Олимпиакос дважды неожиданно, и к тому же уверенно, победил Астон Виллу 

Предстоящий финал подытожит 3-й розыгрыш турнира, 32-й и последний в привычном за предыдущие годы формате. Со следующего сезона Лига Конференций, как и Лига Европы и Лига Чемпионов будет проводиться по новой схеме.

Когда финал Лиги Конференций

Финал Лиги Конференций-2023/24 между Фиорентиной и Олимпиакосом/Астон Виллой состоится в четверг, 29 мая. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где состоится финал Лиги Конференций?

Арена АЕК в Афинах, Греция, была выбрана местом проведения финала Лиги Европы УЕФА этого сезона.

Домашний стадион команды греческой Суперлиги АЕК Афины, вмещающий 32 500 зрителей, был построен на месте бывшего стадиона «Никос Гумас» и открыт в сентябре 2022 года.

С 2023 года стадион принимает домашние матчи национальной сборной Греции по футболу, которая впервые сыграла на нем вничью 0:0 в товарищеском матче против Литвы в марте 2023 года.

Кто сыграет в финале Лиги Конференций

Фиорентина второй раз в истории и подряд вышла в финал Лиги Конференций. В 2023 году "фиалки" уступили Вест Хэму со счетом 1:2

На пути к нынешнему финалу итальянская команда одолела в плей-офф квалификации Рапид (1:0, 2:0), победила в группе дважды Чукарички (6:0, 0:1), один раз сыграла вничью с Генком (2:2), дважды с Ференцварошем (2:2, 1:1) и победила уже упомянутый Генк (0:1)

В плей-офф они одолели Маккаби Хайфу (3:4, 1:1), Викторию Пльзень (2:0, 0:0) и Брюгге (3:2, 1:1)

Что касается Олимпиакоса, то греки вылетели из группы Лиги Европы, а в плей-офф Лиги Конференций одолели уже упомянутый Ференцварош (1:0, 0:1), Маккаби Тель-Авив (1:4, 1:6)

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги конференций сезона-2023/24.

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