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"Позаботимся об этом парне и перейдем к следующему": Бенавидес сделал заявление о бое с Гвоздиком

Американский боксер рассказал о своих планах после победы над украинцем.
Сегодня, 11:29
Давид Бенавидес / Getty Images
Давид Бенавидес / Getty Images

Давид Бенавидес высказался о предстоящем бое с бывшим чемпионом мира в полутяжелом весе Александром Гвоздиком за титул временного чемпиона по версии WBC в этом дивизионе.

По словам американского боксера, после победы над украинцем он хотел бы встретиться в ринге с победителем поединка между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

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"После боя с Александром Гвоздиком победа сделает меня претендентом номер один, и я смогу встретиться с победителем поединка Бивол - Бетербиев. Это то, к чему я стремлюсь.

Сейчас мы на сто процентов сосредоточены на Александре. Он отличный боец. Мы не упускаем его из виду. Сначала позаботимся об этом парне, а потом перейдем к следующему", - приводит слова Бенавидеса Boxing News 24/7.

Напомним, что бой Гвоздик - Бенавидес должен состояться 15 июня на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее Гвоздик отреагировал на появление Бенавидеса на публике в нетрезвом виде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик дэвид бенавидес

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