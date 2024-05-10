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Байер - Аталанта: Когда и где состоится финал Лиги Европы

Определились две сильнейшие команды турнира.
Сегодня, 00:20
Кубок Лиги Европы / Getty Images
Кубок Лиги Европы / Getty Images

В четверг, 9 мая, были сыграны ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы, после которых стала известна пара команд в решающей игре.

Байер по сумме двух встреч оказался сильнее Ромы, а Аталанта одолела Марсель, ввиду чего нас ожидает немецко-французский финал.

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Решающий матч турнира состоится 22 мая в Дублене, Ирландия, на стадионе Авива, который вмещает в себя более 50 тысяч фанатов.

Напомним, прошлогодним победителем Лиги Европы стала Севилья, обыгравшая в финале Рому (1:1, 4:1 пенальти).

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