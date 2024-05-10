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Олимпиакос стал вторым финалистом Лиги конференций

Греческий клуб снова обыграл Астон Виллу.
Сегодня, 00:11
Олимпиакос / Getty Images
Олимпиакос / Getty Images

В четверг, 9 мая, в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги конференций Олимпиакос принимал Астон Виллу.

Клуб из Греции на своем поле без проблем обыграл англичан со счетом 2:0. Дублем в данной игре отметился форвард Аюб Эль-Кааби, забив на 10-й и 81-й минутах.

Источник: Getty Images

Таким образом, по сумме двух встреч Олимпикос вышел в финал Лиги конференций, где сыграет против Фиорентины.

Статистика матча Олимпиакос - Астон Вилла полуфинала Лиги чемпионов

Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 (4:2 первый матч)
Голы: Эль-Кааби, 10, 81

Ожидаемые голы (xG): 1.22 - 1.09
Владение мячом: 30% - 70%
Удары: 9 - 14
Удары в створ: 4 - 4
Фолы: 10 - 7

Олимпиакос: Цолакис, Родиней, Рецос, Карму, Кини (Апостолопулос, 77), Иборра (Андре Орта, 73), Фортунис, Поденсе (Масурас, 64), Шикинью, Эссе, Эль-Кааби.

Астон Вилла: Мартинес, Кэш (Кизлер-Хэйден, 86), Диего Карлос (Ироэгбунам, 65), Пау Торрес, Конса, Динь (Манро, 86), Бэйли (Келлимен, 86), Макгинн, Дуглас Луис, Уоткинс, Диаби (Дуран, 58).

Предупреждения: Родиней (30), Дуглас Луис (45+5), Поденсе (53), Кини (67), Ироэгбунам (73), Дуран (89).

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