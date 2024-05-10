iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Байер - Рома: Обзор и результат матча Лиги Европы 09.05.2024

Подопечные Хаби Алонсо встретятся с Аталантой.
Сегодня, 00:03
Байер Леверкузен / Getty Images
Байер Леверкузен / Getty Images

В рамках ответного матча полуфинала Лиги Европы Байер встретился с Ромой.

После первой игры леверкузенцы лидировали со счетом 0:2, но смогли упустить свое преимущество.

Римляне имели немного моментов, но дважды им дали право на пробитие пенальти и дважды они его реализовали, но овертаймов несмотря на это в этом поединке не было.

Дело в том, что на 82-ой минуте Джанлука Манчини отправил мяч в свои ворота, и соответственно позволил Байеру снова повести в счете, но «фармацевты» не остановились на этом и на 90+7 в который раз в этом сезоне спаслись от поражения, сохраняя свой сезон без проигрышей.

Статистика матча Лиги Европы Байер - Рома

Байер - Рома 2:2

Голы: Манчини (автогол), 82, Станишич 90+7 - Паредес (пенальти), 43, (пенальти), 66

xG: 2.59 - 2.23
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 31 - 11
Удары в створ ворот: 12 - 6.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома байер

Статьи по теме

Реал опережает другие топ-клубы Европы в борьбе за лидера Байера Реал опережает другие топ-клубы Европы в борьбе за лидера Байера
Сенсационный Байер нацелился на одноклубника Довбика и Цыганкова Сенсационный Байер нацелился на одноклубника Довбика и Цыганкова
Челси готов продать Лукаку в 2,5 раза дешевле, чем покупал Челси готов продать Лукаку в 2,5 раза дешевле, чем покупал
Рома и Ювентус не смогли определить победителя в главном матче тура Рома и Ювентус не смогли определить победителя в главном матче тура
Помочь журналистам

Видео

Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария
Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа00:53
Срна, Марлос и другие экс-игроки УПЛ присоединились к составу медиакоманды Шевченко и известного стримера
Европа00:50
Байер побил легендарный рекорд Бенфики по беспроигрышным матчам
Лига конференций00:33
Лига конференций-2023/24: Олимпиакос пробился в финал, где сыграет с Фиорентиной
Лига Европы00:28
Лига Европы-2023/24: Аталанта и Байер встретятся в финале
Европа00:22
Фиорентина - Олимпиакос: Когда и где состоится финал Лиги конференций-2023/24
Лига Европы00:20
Байер - Аталанта: Когда и где состоится финал Лиги Европы
Лига конференций00:11
Олимпиакос стал вторым финалистом Лиги конференций
Европа00:03
Байер вновь спасся от поражения и прошел в финал Лиги Европы
Вчера, 23:52
НБА23:52
Финикс уволил Вогеля с поста тренера спустя всего год после его назначения
Лига Европы23:50
Аталанта обыграла Марсель и пробилась в финал Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK