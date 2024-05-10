Байер - Рома: Обзор и результат матча Лиги Европы 09.05.2024
В рамках ответного матча полуфинала Лиги Европы Байер встретился с Ромой.
После первой игры леверкузенцы лидировали со счетом 0:2, но смогли упустить свое преимущество.
Римляне имели немного моментов, но дважды им дали право на пробитие пенальти и дважды они его реализовали, но овертаймов несмотря на это в этом поединке не было.
Дело в том, что на 82-ой минуте Джанлука Манчини отправил мяч в свои ворота, и соответственно позволил Байеру снова повести в счете, но «фармацевты» не остановились на этом и на 90+7 в который раз в этом сезоне спаслись от поражения, сохраняя свой сезон без проигрышей.
Статистика матча Лиги Европы Байер - Рома
Байер - Рома 2:2
Голы: Манчини (автогол), 82, Станишич 90+7 - Паредес (пенальти), 43, (пенальти), 66
xG: 2.59 - 2.23
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 31 - 11
Удары в створ ворот: 12 - 6.
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