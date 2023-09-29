Гвоздик рассказал, чем Канело удивил его на спаррингах

Украинец отметил пользу для себя в тренировках с мексиканцем.

Бывший обладатель титула WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился воспоминаниями о спаррингах с абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом.

По словам украинца, мексиканец имеет отличные навыки в защите.

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"Когда я впервые начал тренироваться с Канело, мы спарринговали редко. Затем мы начали спарринговать чаще. Для меня это вправду стало уроком. Я многому научился. Больше всего меня в нем впечатлило то, что Канело - гений защиты. Он обладает тяжелым ударом. Сауль может быть меньше, но он находит способ ошеломить тебя. Канело способен нейтрализовать твою мощь, он передвигается по рингу. Он очень умный.

Когда я работаю с Канело, я всегда в своей лучшей форме и кондициях. Совместные спарринги и тренировки с ним пошли мне на пользу", - сказал Гвоздик в интервью The Ring.

Ранее президент WBC Ukraine отреагировал на возвращение Гвоздика.

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