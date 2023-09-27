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"Принципиальная вещь": президент WBC Ukraine отреагировал на возвращение Гвоздика

Александр хочет победить россиян и стать чемпионом.
Сегодня, 12:20
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk

Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук высказался о том, что Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) возобновил карьеру.

По словам функционера, украинский боксер намерен стать чемпионом, отобрав пояса у представителей россии.

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"Гвоздик идет на вершину. Он идет к чемпионству и у него только такие амбиции - чемпионские амбиции. Это понятно, он был чемпионом WBC и его амбиции абсолютно понятны.

Война в Украине усилила, стала катализатором, моральным толчком к тому, чтобы возобновить карьеру профессионального боксера, и он это сделал. А когда еще вот здесь бьется сердце за нас всех и хочется поднять победно знамя Украины и снова, чтобы прозвучал гимн Украины и новости по всему миру разлетелись с новостью, что в полутяжелой категории снова чемпион Александр Гвоздик украинец – это мотивирует.

Два чемпиона мира, которые держат сейчас пояса всех боксерских федераций, это собственно, представители нашего врага – это Бивол и Бетербиев.

Вы знаете, он об этом никогда не говорит, но я убежден, что для него является принципиальной вещью, принципиальным моментом - забрать у этих ребят их пояса, все", - сказал Ковальчук в интервью каналу ДІМ.

Ранее сообщалось, что Гвоздик получил соперника на ближайший бой.

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