"Принципиальная вещь": президент WBC Ukraine отреагировал на возвращение Гвоздика
Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук высказался о том, что Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) возобновил карьеру.
По словам функционера, украинский боксер намерен стать чемпионом, отобрав пояса у представителей россии.
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"Гвоздик идет на вершину. Он идет к чемпионству и у него только такие амбиции - чемпионские амбиции. Это понятно, он был чемпионом WBC и его амбиции абсолютно понятны.
Война в Украине усилила, стала катализатором, моральным толчком к тому, чтобы возобновить карьеру профессионального боксера, и он это сделал. А когда еще вот здесь бьется сердце за нас всех и хочется поднять победно знамя Украины и снова, чтобы прозвучал гимн Украины и новости по всему миру разлетелись с новостью, что в полутяжелой категории снова чемпион Александр Гвоздик украинец – это мотивирует.
Два чемпиона мира, которые держат сейчас пояса всех боксерских федераций, это собственно, представители нашего врага – это Бивол и Бетербиев.
Вы знаете, он об этом никогда не говорит, но я убежден, что для него является принципиальной вещью, принципиальным моментом - забрать у этих ребят их пояса, все", - сказал Ковальчук в интервью каналу ДІМ.
Ранее сообщалось, что Гвоздик получил соперника на ближайший бой.
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