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Гвоздик получил соперника на ближайший бой

Экс-чемпион мира выйдет в ринг в андеркарде поединка Альварес - Чарло.
20 сентября, 15:18
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 KO) узнал имя соперника на ближайший бой.

Украинский боксер встретится в ринге с 38-летним бразильцем Исааком Родригесом (28-4, 22 КО).

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Об этом сообщает WBC Ukraine.

Бой состоится 30 сентября в Лас-Вегасе, США в андеркарде вечера бокса, главным событием которого станет поединок Сауль Альварес (59-2-2, 39 KO) - Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO).

Напомним, что последний раз Гвоздик выходил в ринг в мае, одержав победу техническим нокаутом в шестом раунде над Ричардом Болотниксом.

Родригес в предыдущем поединке в феврале уступил единогласным решением судей Ричарду Ривере.

Ранее Гвоздик назвал фаворита боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик

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