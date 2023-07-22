Гвоздик назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик высказался о потенциальном поединке между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам Гвоздика, его соотечественник фаворит, однако "Цыганский король" серьезный соперник.

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"Это будет очень интересный бой, который я с нетерпением жду. Фьюри просто гигантских размеров, но при этом не увалень, а очень здорово боксирует. Но Саша в бою с Джошуа показал, что может побеждать больших ребят.

Для меня Усик всегда фаворит. Мы с Саней в хороших отношениях, и я буду за него всегда болеть", - сказал Гвоздик в интервью сайту FanDay.

Ранее сообщалось, что боксер из Зала славы назвал лучшего бойца супертяжелого веса.