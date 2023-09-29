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"Он монстр": Гвоздик вспомнил поражение россиянину

Украинец был обескуражен в поединке с Бетербиевым.
Сегодня, 09:35
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о своем поражении в бою с Артуром Бетербиевым.

По словам украинского боксера, представитель россии показал отличное выступление.

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"Я был впереди на двух судейских записках. Если бы я только должным образом тренировался перед этим, ведь я не был готов встретиться с Бетербиевым, когда мы дрались. Это мое оправдание. Победил сильнейший. Он хороший боец и монстр. Я хочу доказать, что могу исправить своим ошибки, включая просчеты с кондициями.

Я никого не хочу недооценивать, но я верю, что если покажу весь свой потенциал, то могу быть топовым боксером. Я бы хотел подраться с Бетербиевым, Биволом и Буатси. Я открыт к претендентским боям. Я качественный боец", - сказал Гвоздик в интервью The Ring

Напомним, в 2019 году Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом в десятом раунде и завершил профессиональную карьеру. Затем спустя пару лет вернулся.

Ранее президент WBC Ukraine отреагировал на возвращение Гвоздика.

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