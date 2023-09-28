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Гвоздик сделал прогноз на бой Альварес - Чарло

Александр считает, что победителем станет мексиканский боксер.
Сегодня, 09:08
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Украинский боксер Александр Гвоздик спрогнозировал исход боя между Саулем "Канело" Альваресом и Джармеллом Чарло.

Спортсмен считает, что Джармелл станет серьезным испытанием для Альвареса, но он все же сможет выйти победителем.

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"Я ставлю на Альвареса. Этот бой не будет легким, Чарло станет для него вызовом, но Канело все равно победит. Он просто больше, опытнее и сильнее", - сказал Гвоздик.

Отметим, что и сам Гвоздик проведет бой в андеркарде поединка Альварес - Чарло. Украинец сразится с бразильцем Исааком Родригесом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Александр Гвоздик

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