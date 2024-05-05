Гвоздик - Бенавидес: видео битвы взглядов

За временный титул WBC соперники поборются 15 июня в Лас-Вегасе.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-1, 16 KO) в своем ближайшем бою встретится с Давидом Бенавидесом (28-0, 24 КО), поборовшись за титул временного чемпиона по версии WBC в этом дивизионе.

Поединок состоится 15 июня на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

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Накануне будущие соперники впервые встретились лицом к лицу на пресс-конференции и устроили традиционную дуэль взглядов.

Ранее Бенавидес сделал заявление о бое с Гвоздиком.

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