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Гвоздик поборется за титул временного чемпиона

WBC санкционировал бой украинского боксера против Дэвида Бенавидеса.
Сегодня, 08:50
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-1, 16 KO) в своем ближайшем бою поборется за пояс временного чемпиона по версии WBC.

Соперником украинского боксера в этом поединке станет американец Дэвид Бенавидес (28-0, 24 КО).

Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.

"Очень горд сообщить о сенсационном бое, который WBC санкционировал за титул временного чемпиона в полутяжелом весе между Бенавидесом и Гвоздиком. Желаю удачи обоим чемпионам", - написал Сулейман в сети X.

Также проведение этого поединка подтвердил президент WBC Ukraine Николай Ковальчук в интервью vRINGe.

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"Вчера обновился рейтинг WBC. Гвоздик уже второй. А сегодня уже есть прекрасная новость. Он будет драться за титул временного чемпиона WBC с Дэвидом Бенавидесом. Это будет поединок на PPV. Очень крутой бой. Его будет смотреть весь мир. С тем самым Бенавидесом, который идет без поражений. У которого 28 побед. И если Александр побеждает, то он автоматически становится претендентом на все чемпионские пояса.

Гвоздик страшно рад. Серьезно готовится. Дай бог, чтобы все это состоялось. И если все будет позитивно, то победитель боя Бетербиев - Бивол станет соперником Александра", - сказал Ковальчук.

Дата и место проведения поединка определятся позже.

Ранее стало известно, когда Гвоздик собирается вернуться в ринг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик WBC дэвид бенавидес

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