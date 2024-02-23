"Очень рад": Бенавидес подтвердил бой с Гвоздиком

Американский боксер сообщил, когда встретится в ринге с украинцем.

Бывший чемпион суперсреднего веса Дэвид Бенавидес подтвердил, что поборется за временный титул WBC в полутяжелой весовой категории с Александром Гвоздиком.

Американский боксер уточнил, что их поединок с украинцем должен состояться в июне этого года.

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"Я очень рад сообщить, что у меня будет возможность побороться за временный титул WBC в полутяжелом весе в июне", - написал Бенавидес в Instagram.

Ранее Александр Гвоздик также подтвердил проведение боя против Дэвида Бенавидеса.

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