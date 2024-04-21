Озвучена окончательная дата боя Гвоздик - Бенавидес в официальном анонсе боксерского шоу
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-1, 16 KO) в ближайшем бою поборется с Давидом Бенавидесом (28-0, 24 КО) за пояс временного чемпиона по версии WBC.
Промоутерская компания Premier Boxing Champions официально утвердила окончательные дату и место проведения боксерского шоу, в рамках которого состоится еще один большой бой между чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисой и Фрэнком Мартином.
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Вечер бокса будет организован 15 июня, как и предполагалось изначально, а не 22 июня, как сообщалось позже.
Кроме того, поединки пройдут на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США, а не на арене Toyota Center в Хьюстоне, штат Техас, о чем говорилось ранее.
Ранее Гвоздик отреагировал на появление Бенавидеса на публике в нетрезвом виде.
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